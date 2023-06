I conti dell’Egitto sono un colabrodo e tolgono il sonno a Sisi

(Di sabato 24 giugno 2023) All’indomani del colpo di stato del 2013, gli egiziani di qualsiasi fronte, che fosse quello sconfitto dei Fratelli musulmani o quello vittorioso del generale Abdel Fattah al,... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... tutela di specie a rischio estinzione) giustamente a tutela'...di merluzzo pescato dall'Italia e nel 2022 ha pareggiato i... E presto l'- si stima - potrebbe superarci anche sul ...Nel mentre il governo Netanyahu fa ianche con i rapporti ...israeliani compiute in villaggi palestinesi all'indomani'... Israele,e Autorità nazionale palestinese (Anp) "svilupperanno" ...Per quanto riguarda idi Neos il 2022 è terminato con un ... Il modello vincente è quello'integrazione verticale con ... come Italia,, Grecia e Spagna, a cui si aggiungono destinazioni ...