I carri armati di Prigozhin entrano a Rostov | la resa dei conti è iniziata

(Di sabato 24 giugno 2023) Sale la tensione in Russia dopo la rivolta del gruppo di mercenari della Wagner, guidati dal leaderche ha annunciato e messo in atto una marcia versoper poi puntare verso Mosca. Gli abitanti della città russa disul Don si sono svegliati increduli con iper le strade, la paura è quella di un'escalation che porti a una guerra civile. le immagini immortalate, da telecamere e telefonini, sono poi state condivise sui social dove sono diventate virali.

All'alba di sabato, è stata invasa da uomini, che hanno preso il controllo di diversi edifici pubblici, tra cui il quartier generale dell'esercito. Per diverse ore, i residenti ...'Questa mattina, almeno prima del discorso di Putin alla nazione, era ancora possibile camminare tranquillamente e fotografare inelle strade, non si sentivano serene ma i blindati erano ...La Wagner è una creazione del putinismo e il presidente adesso non riesce a fermarla Sullo stesso argomento: Iguidati da Prigozhin entrano a Rostov Putin taglia con Prigozhin La marcia ...

Lo stupore degli abitanti di Rostov: il risveglio con i carri armati per le strade, e girano video RaiNews

Yevgeny Prigožin, fondatore della milizia Wagner, ha occupato Rostov, una città russa di un milione di abitanti. Il capo del Cremlino ha denunciato questo fatto come un “tradimento” e una “pugnalata a ...Il video del risveglio degli abitanti di Rostov sul Don, in Russia. Nel filmato i carri armati per le strade, visibile lo stupore degli cittadini ma una operatrice ecologica continua a pulire le ...