I bronzi di San Casciano su Rai Storia. Uno speciale racconta il ritrovamento

(Di sabato 24 giugno 2023) In prima tv la sera del 26 giugno per 'Italia. Viaggio nella bellezza'. Il ministro Sangiuliano: "Secondi solo aidi Riace"

In prima tv la sera del 26 giugno per 'Italia. Viaggio nella bellezza'. Il ministro Sangiuliano: "Secondi solo aidi Riace"Il 23 giugno 2023, a Roma, al Palazzo del Quirinale, apre al pubblico la mostra "Gli Dei ritornano. IdiCasciano" che presenta per la prima volta al pubblico le straordinarie scoperte effettuate nell'estate 2022 nel santuario termale etrusco e romano del Bagno Grande diCasciano dei ...... 1 leone d'oro e poi 6 argenti e 14. Ben 19 riconoscimenti se li è aggiudicati Publicis - Le ... Il leone diMarco è andato a Susan Hoffman, Chief Creative Officer di Wieden+Kennedy. A Yvon ...

In prima tv la sera del 26 giugno per 'Italia. Viaggio nella bellezza’. Il ministro Sangiuliano: “Secondi solo ai Bronzi di Riace” ..."Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano" è il titolo dell’esposizione che resterà aperta al Quirinale dal 23 giugno al 25 luglio e poi dal 2 settembre al 29 ottobre ...