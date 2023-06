I Beatles a Milano per il doppio show al Vigorelli | gli spaghetti | Peppino Di Capri e il “ciao” di McCartney

(Di sabato 24 giugno 2023) L’arrivo deifu strategico: i Fab Four erano attesi al Velodromoper unil 24 giugno 1965, e alla stazione Centrale una folla di fan noncuranti del caldo attendeva l’arrivo del convoglio con a bordo Paul, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr e il loro staff. Come ricorda Rolando Giambelli su Spettakolo.it, iarrivarono intorno alle 23 del 23 giugno sul Trans Europe Express da Lione. La folla stazionava sul binario 16, ma per motivi di sicurezza la pensilina d’arrivo fu dirottava in un binario non reso noto. I più scaltri lo individuarono seguendo il dispiegamento di forze di sicurezza, per questo quando i Fab Four scesero dal treno si sorpresero del numero esiguo di persone assiepate ad attenderli. ...

La band di Liverpool arrivò a Milano per un breve tour che toccò anche Genova e Roma. Loro erano già famosissimi, ma furono accolti in maniera tiepida. Ecco perché ...