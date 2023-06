«Harry voleva intervistare Putin | Trump e Zuckerberg sui loro traumi infantili»

(Di sabato 24 giugno 2023) Nei giorni scorsi il dirigente di Spotify, Bill Simmons, ha definito il principee Meghan Markle «piccoli imbroglioni». In particolare ce l'ha conche per...

Dovrei ubriacarmi una sera per raccontare la storia della conversazione che ebbi una volta su Zoom con il principeper cercar di aiutarlo a sviluppare un'idea per il podcast . È una delle mie ...... che colpo da maestra le porta anche l'amore nelle sembianze dell'inadatto avvocato, si rimette a lavorare come volontaria nella galleria d'arte , proprio ancora una volta quello che. È ...... ovviamente,intervistare Papa Francesco. E' a questo punto, si ipotizza, che Spotify si è stufato e ha rescisso il contratto.d'Inghilterra torna a Londra per il suo processo e papà ...

Il principe Harry, per Spotify, «voleva intervistare Putin, Trump e Zuckerberg sui loro traumi infantili» Vanity Fair Italia

La verità sul caso Harry Quebert di Joël Dicker è il nuovo thriller edito da Bompiani Editore e narra della vicenda in cui è ...Come rivela Bloomberg, prima che saltasse l'accordo milionario con Spotify il principe aveva esposto i suoi «discutibili e irrealizzabili» progetti ai dirigenti del colosso dello streaming. Lasciandol ...