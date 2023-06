Harry e Meghan pronti a fare il grande annuncio | Stanno per cambiare tutto

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 24 giugno 2023) Oggi Notizie Il principeMarkle sonoun importanteche potrebbe scuotere la famiglia reale e i media. Dopo aver rottamato il contratto con Spotify per il loro podcast, la coppia sembra sempre più distante dalla Royal Family e ha deciso diil cognome sostituendolo con Spencer, il cognome della defunta Lady Diana. Quali saranno le conseguenze di questa decisione mediatica? Scopriamolo insieme. Di cosa parliamo in questo articolo...cambiano cognome in Spencer per avvicinarsi alla figura di Lady Diana Jasmine Trinca racconta della sua lotta contro la nevrosi e della perdita del padre Il figlio di Rocco Siffredi, Leonardo Tano, aiuta suo padre sul set, ma non ha mai visto un suo ...