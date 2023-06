... che comprende anche l'area solarium 'Scoglio a pizzo', nella stagione2023 che si aprirà ... ad eccezione dei cani -per non vedenti e dei cani per il soccorso in mare. Le prenotazioni, ......primo violino della Scala Tra gli eventi più interessanti e da non perdere della stagionec'... Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorlein ......che saranno le lineeche il ministero intende mettere in campo per definire quello che è un vero e proprio "accordo di transizione", da presentare a Stellantis prima della canonica pausa

Guida estiva per amanti dell'arte en plen air: le mete in Italia da non perdere Vanity Fair Italia

Dal tennis al nuoto, dalla ginnastica al calcio, dalla musica allo yoga. È ricca l’offerta di attività ludico e sportive che possono essere praticate nei campi solari iniziati in questi giorni a Ponte ...Per la terza estate consecutiva è partito il progetto organizzato dal Comune. Tre settimane di formazione e lavoro pratico, coordinato da tutor e “tuttofare“.