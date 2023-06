Guerra in Ucraina | la brigata Wagner si ribella ai generali russi | Li fermeremo e andremo fino in fondo - Mosca apre un' inchiesta | In

24 giu 03:08 Governatore di Rostov ai cittadini: "Restate chiusi in casa" Il governatore della regione russa di Rostov - che confina a est con l'- ha esortato i cittadini a restare in casa. ...Il Gruppo Wagner è una compagnia di sicurezza privata russa che ha avuto un ruolo importante nellain. Il gruppo è stato coinvolto in conflitti in Siria e Libia.... a occupare terrae a trattarla come fosse sua costringendo i cittadini che la abitano a dimenticarsi di essere ucraini, ma se l', alla fine di questa, si ritroverà più prospera,...

Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi 24 giugno La Stampa

La guerra in Ucraina giunge al giorno 486. Resa dei conti tra la brigata Wagner e la Russia. Il capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin, lancia un appello a "fermare" il comando militare del Cremlino, a ...Vista da lontano, la guerra sembra aver “stancato” l’opinione pubblica. «Tutti purtroppo siamo stufi di sentire sempre le stesse cose e preferiamo girare lo sguardo da un’altra parte. Ma anche la ...