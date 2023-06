Guerra civile in Russia | Il leader del Gruppo Wagner si avvicina a Mosca mentre Putin promette vendetta

(Di sabato 24 giugno 2023) Yevgeny Prigozhin, capo dei mercenari, dichiaraalle forze militari russe, scatenando una rivolta armata che minaccia il potere di. Scontri violenti e tensioni geopolitiche aumentano i timori in Europa Laè sconvolta dallascatenata daldel, Yevgeny Prigozhin. Attraversando la frontiera e conquistando Rostov, le sue truppe reclamano il controllo di Voronezh,si dirigono verso la capitale russa,. Prigozhin, a capo di un corpo paramilitare composto da 25.000 mercenari, noti per la loro ferocia durante l’invasione dell’Ucraina, si è ribellato all’autorità di, definendo la sua azione come una “marcia della ...

E' l'inizio, ha annunciato la Wagner, "dellarussa"....alle spalle e un vero e proprio ammutinamento militare! Ho ripetutamente avvertito che la... i militari, le forze di sicurezza, i governatori e la popolazione. I combattenti del Ministero ...In Russia è cominciata latra le forze dell'esercito regolare e il gruppo mercenario di Wagner. 'Nella regione di Voronezh è stata attaccata una delle colonne del Gruppo Wagner. L'aviazione funziona è al lavoro. ...

“Stiamo combattendo per la vita e la sicurezza del nostro popolo, per la nostra sovranità e indipendenza. Per il diritto di essere e rimanere Russia, uno stato con una storia millenaria”. Così Vladimi ...Il gruppo Wagner ha dichiarato guerra ai comandi corrotti del ministero della Difesa russo. Putin ha reagito con forza. È guerra civile Ecco gli aggiornamenti su cosa sta succedendo in Russia.