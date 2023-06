Gruppo Wagner in rivolta contro Putin e la Russia | chi sono e perché minacciano una guerra civile

... numerose persone si allontanano velocemente in strada dalla zona in cui si trova il quartier generale dell'esercito russo a Rostov, la città che è stata recentemente occupata dal. ...Lo afferma il portavoce Dmitry Peskov smentendo le voci secondo cui Putin si fosse trasferito a San Pietroburgo in seguito alla rivolta militare del. Alcuni social avevano pubblicato ...DIRETTA 14.33 - Peskov, 'Putin al lavoro al Cremlino, nessuna fuga' - Il presidente russo Vladimir Putin "sta lavorando normalmente al Cremlino", dopo che ilha giurato di rovesciare ...

Wagner si ribella al Cremlino: "E' guerra civile" | Prigozhin verso Mosca: la città si blinda | Fuga dalla Russia, esauriti i biglietti aerei verso l'estero TGCOM

Guerra Ucraina, la diretta. Il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, accusa i capi della Difesa russa, ministro Shoigu in testa, di avere ordinato un attacco contro di loro ...