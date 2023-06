(Di sabato 24 giugno 2023) Ildiha colpito ancora una volta? Si direbbe di sì quando fin dalle prime pagine del libro appare la fotografia di Clarence Sinclair Bull con il first appeared on il manifesto.

C'erano Ie grandi dive del cinema, da Liz Taylor a, che hanno reso Taormina la meta prediletta da grandi nomi dello spettacolo (anche italiani). Se vuoi sentirti una diva, non puoi ...Oltre alla sua storia, trovi anche quelle di Marcella Di Folco,, Harvey Milk e persino della regina Cristina di Svezia. A che punto siamo in Italia L'Italia è tra i peggiori Paesi d'...Non si può esserlo a questo mondo (). Il problema della verità non è solo che si confonde con la menzogna. Cercando la "verità", bisogna anche scegliere tra diverse verità (Fabrizio ...

Greta Garbo, il mito e l’anima Il Manifesto

Il mito di Greta Garbo ha colpito ancora una volta Si direbbe di sì quando fin dalle prime pagine del libro appare la fotografia di Clarence Sinclair Bull con il volto sopra il corpo della Sfinge. In ...Da sabato, il Victoria&Albert museum celebra icone come Maria Callas e Greta Garbo, fino Lady Gaga e Tina Turner. In mostra 250 pezzi ...