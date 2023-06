Dopo una campagna elettorale di cinque settimane, domenica quasi dieci milioni di cittadini greci sono chiamati nuovamente alle urne per eleggere il governo. Il leader del partito conservatore di Nea ...... a maggioranza, un nuovo accordo (che andrà sottoposto aldel Parlamento europeo) secondo il ... Spagna e, Malta, ecc, in particolare) i quali s'impegnano a trattenerli sul loro territorio ...- - > Il premier greco uscente, il conservatore Kyriakos Mitsotakis - Reuters . Lava alcon il tragico naufragio di Pylos che, se non è già alle spalle, di sicuro non è destinato a impattare sul risultato delle urne. I sondaggi dicono che il premier conservatore. ...

Grecia al voto, Mitsotakis vuole la maggioranza assoluta. Tsipras, rischio Ungheria Il Sole 24 ORE

Dopo una campagna elettorale di cinque settimane, domenica quasi dieci milioni di cittadini greci sono chiamati nuovamente alle urne per eleggere ...Il premio di maggioranza, introdotto dopo il voto del 21 maggio che non aveva dato i numeri per governare a Nea Demokratia, nelle elezioni di domani dovrebbe offrire ai conservatori 50 seggi in più ...