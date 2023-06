Grande Fratello Vip | Antonella Fiordelisi in lacrime | “Mi sento sfruttata da Edoardo Donnamaria | non mi può trattare così”

Edoardo Donnamaria ha risposto, tramite le storie Instagram , allo sfogo che Antonella Fiordelisi ha filmato qualche ore fa. I due, stando a quanto raccontato dall' influencer , non stavano vivendo un ...Antonella Fiordelisi in lacrime nel corso di una diretta Instagram ha annunciato la fine della sua storia d'amore con Edoardo Donnamaria , il giovane romano con cui ha iniziato una appassionata ...Le dichiarazioni di Edoardo prima della rottura con Antonella L'ex concorrente delVip ha rilasciato questa intervista poco prima della rottura con Antonella Fiordelisi , parlando dei ...

A Bologna i provini per il Grande Fratello. Ecco come sono andati | VIDEO BolognaToday

Ospite in tv, Pierpaolo Petrelli si è detto pronto a sposare Giulia Salemi. Ecco cosa ha dichiarato! Altro che crisi tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, due dei volti più noti legati al Grande Fra ...Nuove tensioni dopo il GFVIP 7 per la coppia dei Donnalisi: Antonella si sfoga sui social mentre Edoardo ringrazia i fan per il sostegno.