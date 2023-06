GP Olanda | MotoGP Qualifiche | festa italiana | pole per Bezzecchi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 giugno 2023) Non potevano chiudersi in modo migliore ledel Gran Premio di Assen inche sono terminate poco fa. Un trio italiano si è imposto con i migliori tempi con laposition che è stata presa da Marcocon il nuovo record della pista in 1:31.472. Una prova di altissimo livello per il pilota della VR 46 che ha visto arrivare dietro di sé Francesco Bagnaia e Luca Marini. Grandedunque tra i tre che tra l’altro sono amici e tutti provenienti dall’Academy di Valentino Rossi. Quarta piazza invece per Fabio Quartararo, mentre ci sono stati ancora problemi per Marc Marquez, caduto per aver tamponato Bastianini e costretto a fermarsi in Q1, dando seguito al suo momento no. Ecco dunque tutti i risultati delledel GP d’di ...