Governo | Meloni | Santanchè tranquilla | bene sia disponibile a riferire

(Di sabato 24 giugno 2023) caption id="attachment 342887" align="alignleft" width="300" Giorgia/caption"I negoziati" tra il presidente bielorusso Lukashenko e il capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin "sono proseguiti per tutta la giornata. Di conseguenza, sono giunti a un accordo sull'inammissibilità di scatenare un sanguinoso massacro sul territorio della Russia" ha riferito il servizio stampa del presidente bielorusso.Prigozhin ha accettato la proposta del presidente Lukashenko di fermare il movimento di persone armate della compagnia Wagner sul territorio della Russia e di compiere ulteriori passi per allentare le tensioni. Al momento, è sul tavolo un'opzione assolutamente vantaggiosa e accettabile per risolvere la situazione, con garanzie di sicurezza per i combattenti Wagner”, ha riferito ancora il servizio stampa del presidente bielorusso.

Anche su questo fronte, dopo qualche giorno di esitazione e tante polemiche,scende in campo ... "il Parlamento aveva votato una mozione nella quale chiedeva aldi non ratificare il Mes, ...Cala la fiducia degli italiani divisi nel, il 47,7% è contento del suo operato ma si tratta di una percentuale più bassa rispetto a una settimana fa di 0,5 punti. Quelli che invece non ...Ilè a lavoro per garantire una maggiore attenzione verso le enormi problematiche con cui devono confrontarsi gli agenti, perennemente sottoposti a rischi gravissimi - come quello di ...

Meloni-Rottenmeier, la ratifica del Mes ormai «ineluttabile», le liti da tamponare: sale la tensione nella... Corriere della Sera

L’ultimo sondaggio elaborato da Dire-Tecnè mostra una frenata per Forza Italia, che nei primi giorni dopo la morte di Berlusconi aveva visto ...La giornata a Ischia e l’annuncio: pronta a riferire. Schlein attacca: Palazzo Chigi si è svegliato Fa professione, a più riprese, di serenità Daniela Santanchè. Raggiunta Ischia, dove è ospite d’onor ...