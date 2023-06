Governo | Landini | sciopero generale? Risposte o non ci fermeremo

(Di sabato 24 giugno 2023) Gli scioperi generali "non si minacciano", ma "si proclamano quando è necessario, se non ci sono, se ilnon ci ascolta". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio, dal corteo ...

Gli scioperi generali "non si minacciano", ma "si proclamano quando è necessario, se non ci sono risposte, se ilnon ci ascolta". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio, dal corteo della manifestazione sulla sanità che si concluderà in piazza del Popolo. "Vedremo - ha aggiunto - non abbiamo ...... rimarca"La piazza è aperta a tutti quelli che pensano difendere la Costituzione e cambiare il Paese. Noi non rispondiamo a questo o a quelo partito, abbiamo le nostre proposte. È ......dove si susseguiranno gli interventi dal palco e le conclusioni saranno affidate a Maurizio. contributi, pareri o quantomeno possibilità di confronto con forze die di opposizione: ...

La confederazione guidata da Landini e una rete di circa 90 associazioni riunite nell'assemblea "Insieme per la Costituzione", manifestano a difesa ...Il segretario in piazza: "Siamo qui perché vogliamo difendere il diritto alla salute, anche sul lavoro e chiedere il rilancio del Servizio sanitario nazionale. E' il governo che non sta discutendo con ...