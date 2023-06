Goodhairday | Ariana Grande | 30 anni | code di cavallo e non solo

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 giugno 2023) Ha fatto della sua coda alta una firma stilistica, rendendola una della acconciatura più copiate degli ultimiarriva a soffiare 30 candeline il 26 giugno ma ha scalato già da tempo la vetta della fama. In fatto di chioma, però, lei non èla sua coda di: altri sono gli hairlook per cui è conosciuta. Allora, avanti: eccovi serviti i suoi beauty style più belli