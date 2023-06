Golpe in Russia | Dario Fabbri stupisce Mentana | in tv prima del matrimonio

(Di sabato 24 giugno 2023) Il direttore di Domino, la rivista di geopolitica che ripercorre la cronaca per sondare le cause dei fatti, è stato un volto cardine dei 100 speciali del Tg di La7 per la guerra in Ucraina. "e ...

Alta tensione inper ilpianificato da Yevgeny Prigozhin. Il leader della milizia privata Wagner ha sfidato i vertici di Mosca. Il presidente russo Putin, in risposta, ha parlato alla Nazione e ha ...I falchi non si trovano solo nei paesi baltici, in Polonia ed in alcuni settori della Nato ma anche in. Un Prigozhin al comando potrebbe portare la guerra ad un livello molto più alto che ...Elicotteri dell'esercito russo hanno aperto il fuoco su un convoglio del gruppo Wagner che stava viaggiando lungo l'autostrada M4, fuori dalla città di Voronezh , circa 460 chilometri a sud di Mosca. ...

Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi 24 giugno La Stampa

La Tv di Stato russa trasmette un documentario su Silvio Berlusconi durante la ribellione dei mercenari Wagner e i timori di un possibile golpe. A riferirlo è il giornalista della Bbc ...Alta tensione in Russia per il golpe pianificato da Yevgeny Prigozhin. Il leader della milizia privata Wagner ha sfidato i vertici di Mosca. Il ...