(Di sabato 24 giugno 2023) Gli è sfuggito di mano ilcon il quale stava svolgendo alcuni lavori nel cortile di casa, e lo ha colpito al, provocandogli una ferita profonda per la quale sono stati subito allertati i sanitari del 118 che hanno tentato di tutto per salvare la vita dell’uomo che è stato trasportato immediatamente all’ospedale di Sora. Una corsa contro il tempo che, però, purtroppo s’è rivelata vana, il 59enne di Isola Liri,non ce l’ha fatta è morto nel tragitto verso il nosocomio, in quanto, come riporta La Repubblica, ilgli ha reciso un’arteria, provocandone la morte per dissanguamento. La famiglia ha sentito le urla dell’uomo e ha dato l’allarme Una tragedia per la famiglia dell’uomo che vive in via Tirocannone, vicino a Pizza Trento. È stata proprio quest’ultima che ...

Gli sfugge il frullino dalle mani e si ferisce al braccio: Roberto Colasanti muore dissanguato a 59 anni Il Corriere della Città

Gli è sfuggito di mano il frullino con il quale stava svolgendo alcuni lavori nel cortile di casa, e lo ha colpito al braccio, provocandogli una ferita profonda per la quale sono stati subito allertat ...