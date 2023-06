Gli animali sognano | ecco quello che sappiamo

(Di sabato 24 giugno 2023) Uno studio ha appena svelato che i piccioni sono in grado di dormire in fase Rem, e dunque di sognare. E non sono gli unici a farlo

Suggerisce inoltre 'come principio di cautela a causa dell'uso di insetticidi' di chiudere finestre e porte, sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria, tenere al chiuso...Uso per videosorveglianza I droni sono fondamentali perscopi legati alla videosorveglianza sia ... come ad esempio un incendio o la fuga diche necessitano di un soccorso. Ma i droni ...La montagna non è fatta di soli panorami,o boschi. La montagna è fatta anche di persone che la abitano e che sono state per secoli ...appuntamenti dell'estate 2023 dedicati alla convivenza ...

Cure gratis per i cani in Piemonte, ecco dove portare gli animali CronacaQui.it

Una proposta di legge per tentare di salvaguardare e proteggere le api. E’ questa la proposta che arriva dal deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti a seguito di un episodio accaduto sulla nostr ...Al Museo di scienze naturali Enrico Caffi, i n una delle sale in piazza Cittadella, si possono vedere i resti di un rarissimo esemplare di avvoltoio monaco. Accanto a lui, schegge e pallini contenenti ...