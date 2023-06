Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | gara a chi blocca più utenti su Instagram | «Giornata di grandi pulizie»

Durante l'ultima puntata de 'La Vita in Diretta', Pierpaolo Pretelli ha finalmente aperto il suo cuore e ha confessato tutto, aspettando ora la reazione di. Negli ultimi ...Beatrice Valli allatta Matilde Luce, ma la tenera foto scatena i fan: 'Si nota solo il tuo seno' Pierpaolo Pretelli epronti per il matrimonio: 'Così le chiederò di sposarmi...' Il ...La storia d'amore tra Pierpaolo Pretelli eè sotto il mirino del gossip. I due si sono conosciuti durante l'edizione del GfVip 5 e da quel momento i fan della coppia non fanno altro che seguire ogni piccolo aggiornamento sul loro ...

Torna il sereno tra Pierpaolo e Giulia Salemi, Pretelli: Così le chiederò di sposarmi Fanpage.it

Venerdì 23 giugno, Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta. Il modello ha commentato il concerto dei Coldplay a Napoli e ha parlato di una possibile proposta di nozze ...L’ottava edizione del Gf Vip inizierà il prossimo settembre e in queste settimane sono in corso i provini per il suo cast. Finora sono otto i nomi trapelati e che potrebbero andare a comporre il grupp ...