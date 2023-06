Giornata mondiale contro le droghe | intervengono Gasparri e Meloni

(Di sabato 24 giugno 2023) ROMA – Lunedì 26 giugno, alle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolgerà l’evento “le”. Apre i lavori il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana.Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Maurizio(foto), vice presidente del Senato, e Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Conclude la Presidente del consiglio, Giorgia. Coordina Gianni Ippoliti. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv anche con la traduzione nella Lingua dei segni. L'articolo L'Opinionista.

...il primo successo azzurro di, vincendo i 400 metri ostacoli con un sontuoso 48.14, record della manifestazione e soprattutto crono che conferma la già sua terza miglior prestazione...L'iniziativa è promossa dalla World Farmers Markets Coalition, con il sostegno di Coldiretti e Campagna Amica, in occasione delladella biodiversita' che si e' tenuta lo scorso ...... ma che richiama in particolare il senso di responsabilità degli operatori della comunicazione, affinché svolgano la propria professione come una missione (Messaggio per la 57ª...

Oggi è la Giornata mondiale della birra artigianale: eccone una per ogni Regione ilGiornale.it

ROMA - Lunedì 26 giugno, alle ore 15, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolgerà l'evento "Giornata mondiale contro le droghe". Apre i ...Tante le iniziative in programma per i due eventi Entusiasti gli ospiti che hanno potuto conoscere e apprezzare le iniziative portate avanti da Casa Valdese ...