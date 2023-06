Giorgia Meloni sul caso Prigozhin | «Il caos in Russia stona con la propaganda degli ultimi mesi | ho convocato i nostri 007»

Leggi su open.online

(Di sabato 24 giugno 2023) Mentre Vladimir Putin si trova a dover fronteggiare il nemico interno Yevgeny, che ieri ha invitato il popolo russo alla ribellione, il mondo sta col fiato sospeso. Guarda, da lontano, cosa potrebbe succedere all’ombra del Cremlino dopo che il gruppo Wagner ha deciso di non seguire più la linea sia del presidente russo che del ministro della Difesa Shoigu. La Presidente del Consiglio,, «segue con attenzione gli eventi che si stanno svolgendo ine che testimoniano come l’aggressione all’Ucraina provochi instabilità anche all’interno della Federazione Russa», riferisce in una nota Palazzo Chigi. Più tardi èstessa a dichiarare in conferenza stampa con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, dopo il bilaterale a margine dell’Europa Forum Wachau. «Stiamo seguendo gli ...