Giorgia Meloni | il siparietto con la traduttrice in Austria | il premier scoppia a ridere in diretta

(Di sabato 24 giugno 2023)è in, per partecipare all'Europa Forum Wachau. A margine il bilaterale con il cancelliereco Karl Nehammer. Durante le dichiarazioni congiunte, larisponde a una ...

Ostenta tranquillità la premierdi ritorno in Italia dopo il vertice europeo in Austria. Tanto sull' affare Santanchè quanto sul Mes, al quale però, riserva parole particolarmente nette parlando di contrarietà sia ...è in Austria , per partecipare all'Europa Forum Wachau. A margine il bilaterale con il cancelliere austriaco Karl Nehammer. Durante le dichiarazioni congiunte, la premier risponde a una ...Sulla crisi russa è intervenuto anche il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, rispondendo a una domanda dopo il bilaterale con la presidente del Consiglio: 'Bisogna valutare ...

Lo ha affermato il premier Giorgia Meloni, dopo l’inchiesta di Report firmata da Giorgio Mottola e intitolata “Open to Fallimento”. Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 24 giugno 2023 14:49:05 Se ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...