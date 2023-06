Giochi Europei | l’Italia dell’Atletica ancora medagliata | è leader della Classifica a Squadre

(Di sabato 24 giugno 2023) Cracovia – Altre sei medaglie per l’atletica italiana aie agli specifici Campionati. Gli Azzurri hanno vinto un’altra medaglia d’oro e lo hanno fatto con Alessandro Sibilio nei 400 metri, in cui realizza il recordmanifestazione e soprattutto un crono che conferma la già sua terza miglior prestazione mondiale dell’anno. Quest’ultimo ha dominato la gara correndo con il tempo di 48”14. Dietro di lui è arrivato l’estone Rasmus Magi (argento con 48”63) e il turco Ismail Nezir (bronzo con 48”84): “Sono soddisfatto 50 e 50. Bisognava portare 16 punti ale l’ho fatto. – dice Sibilio a marginegara, nonostante il successo ottenuto – Ma non posso fare questi errori tecnici, non sono un amatore ma un professionista. Sono ...

A 18 anni Mattia Furlani si concede una prova di grande livello nel salto in lungo aglia squadre, inclusi nel programma deidi Cracovia. Al Silesian Stadium di Chorzow l'azzurro con 7,97 ( - 0.4 m/s) si piazza al secondo posto alle spalle solo del campione olimpico della specialità, il greco Miltiadis ...Alla Diving Arena di Rzeszow è andata in scena la finale maschile del trampolino tre metri valevole per i2023 di Cracovia , che non ha sorriso ai colori azzurri. Il tedesco Moritz Linus Wesemann , con un punteggio di 465.40, ha conquistato la medaglia d'oro davanti alla coppia francese ...... ' Gigio gioca nel Milan, in Nazionale abbiamo capito che c'è Buffon che vorrà arrivare agli. Il Milan Spero che in porta la prossima stagioneReina ' . Un messaggio chiaro che ...

Giochi Europei, l'Italia fa il pieno di Medaglie: tutti i risultati La Gazzetta dello Sport

Il giovane azzurro nato a Marino realizza la misura di 7.97 metri, dietro solo al campione olimpico in carica, il greco Miltiadis Tentoglou (oro con 8.34) ...Rifulge un lampo azzurro alla Hutnik Arena di Cracovia, sede dei tornei di tennistavolo agli European Games 2023: approda agli ottavi del singolare maschile Niagol Stoyanov, mentre esce di scena nei s ...