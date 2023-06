Giochi Europei | il nuoto artistico conquista il bronzo nella Team Acrobatic Routine

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 24 giugno 2023) Cracovia – 26 medaglie attuali per la spedizione azzurra, con la terza giornata in corso ai. L'Italia delsi mette ilal collo. E' il primo alloro del sabato per l'Italiacon un programma fitto di impegni a Cracovia. La squadra composta da Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino, Carmen Rocchino e Giorgio Minisini ha chiuso con il punteggio di 201.9900. Vince la gara la Francia (214.2833), argento all'Ucraina (208.9800 ).