Giochi Europei Cracovia 2023 | tuffi | bronzo per l’Italia nel sincro misto in piattaforma

Arriva dal tiro con l'arco la medaglia d'oro numero 9 per l'Italia ai2023 di Cracovia , in Polonia. A conquistarla sono stati gli arcieri Mauro Nespoli , Federico Musolesi ed Alessandro Paoli , che hanno sbaragliato una concorrenza spietata. Dopo il ...Beatrice Colli ha ottenuto il bronzo nell'arrampicata di velocità, anche detta speed, aidi Cracovia 2023. Guarda il ...In occasione deidi Cracovia 2023, Marco Cassetta e Giulia Sussarello hanno compiuto una vera e propria impresa. Nel padel misto, la coppia azzurra ha infatti superato i più quotati spagnoli Araceli ...

Giochi Europei: Ceccarelli vince i 100 metri, l’Italia conquista 6 ori e balza in testa al medagliere la Repubblica

GIOCHI EUROPEI - Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli regolano la Spagna in finale e conquistano ancora l'oro nella prova a squadre maschile. It ...Nelle qualificazioni del tiro a volo ai Giochi Europei 2023 di Cracovia, in Polonia, per quel che riguarda lo skeet individuale maschile, che assegnerà domani un pass non nominale per i Giochi Olimpic ...