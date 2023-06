Giochi Europei Cracovia 2023 | tiro a segno | bronzo Italia nella prova a squadre di pistola 10 metri

(Di sabato 24 giugno 2023) L’festeggia un’altra medaglia che arriva dalin occasione deidi. In occasione delladi10, di scena presso il Wroclaw Shooting Centre, Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Massimo Spihanno conquistato la medaglia di. Travolta la Georgia con un sonoro 17-7finale. L’oro è andato invece alla Germania, che nell’incontro decisivo ha superato per 16-14 la Turchia. L’si conferma dunque al secondo posto nel medagliere, alle spalle della Spagna....

Protagonista aidi Cracovia 2023, l'ex tennista nbsp;Jerzy Filip Janowicz, ora impegnato nel padel, parla della sua rinascita e del periodo difficile seguito a un infortunio al ginocchio. Guarda il ...La diretta live della finale maschile dal trampolino 3 metri dei tuffi aidi Cracovia 2023 : ci sono Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia , che si sono qualificati rispettivamente per 4° e 5° e andranno a caccia di una medaglia ma soprattutto del pass olimpico, ...CRACOVIA - Un'inaugurazione piena di emozione per il team italiano di arrampicata ai2023 di Cracovia. Giovedì 22 giugno la nostra Beatrice Colli ha infatti conquistato un bellissimo bronzo nella Speed. Dopo che sia la Colli che Giulia Randi hanno superato le qualifiche,...

Samuele Ceccarelli è ancora il re dei 100 metri: strepitoso oro ai Giochi Europei Fanpage.it

