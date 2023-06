Giochi Europei Cracovia 2023 | taekwondo | Dennis Baretta oro nei -63kg

(Di sabato 24 giugno 2023) Dopo un argento e un bronzo nella giornata di apertura, ilazzurro conquista anche una medaglia d’oro aidi. Merito diche nella categoria -63 kg si è imposto nella finale per la medaglia più preziosa sul croato Lovre Brecic, battuto 2-0 (R1 11-7 / R2 15-6). L’atleta dell’Italia Team all’esordio aveva eliminato l’albanese Juirdo Cani con il punteggio di 2-1, prima di ripetersi ai danni del polacco Sebastian Uscimiuk per 2-0. In semifinale ad arrendersi (2-0) è stato invece lo spagnolo Joan Jorquera Cala. A soli 18 anni così l’azzurro conquista il titolo più prestigioso della sua giovane carriera. Eliminate al debutto invece Sarah Al Halwani (-53 kg) e Giada Al Halwani (-57 kg). La prima è stata battuta da Ela Aydin ...

A 18 anni Mattia Furlani si concede una prova di grande livello nel salto in lungo aglia squadre, inclusi nel programma deidi Cracovia. Al Silesian Stadium di Chorzow l'azzurro con 7,97 ( - 0.4 m/s) si piazza al secondo posto alle spalle solo del campione olimpico della specialità, il greco Miltiadis ...Alla Diving Arena di Rzeszow è andata in scena la finale maschile del trampolino tre metri valevole per i2023 di Cracovia , che non ha sorriso ai colori azzurri. Il tedesco Moritz Linus Wesemann , con un punteggio di 465.40, ha conquistato la medaglia d'oro davanti alla coppia francese ...... ' Gigio gioca nel Milan, in Nazionale abbiamo capito che c'è Buffon che vorrà arrivare agli. Il Milan Spero che in porta la prossima stagioneReina ' . Un messaggio chiaro che ...

CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) - Arriva la prima medaglia d'oro ai Giochi Europei di Cracovia per il taekwondo azzurro, che nella giornata di apertura dell ...