Giochi Europei | Baretta primo oro italiano nel taekwondo

Il taekwondo azzurro conquista con Dennis Baretta la prima medaglia d'oro aidi Cracovia, dopo l'argento e il bronzo ottenuti ieri. Nella categoria - 63 kg, l'italiano ha battuto 2 - 0 il croato Lovre Brecic in finale, per un primo posto meritato. . 24 giugno ...A 18 anni Mattia Furlani si concede una prova di grande livello nel salto in lungo aglia squadre, inclusi nel programma deidi Cracovia. Al Silesian Stadium di Chorzow l'azzurro con 7,97 ( - 0.4 m/s) si piazza al secondo posto alle spalle solo del campione olimpico della specialità, il greco Miltiadis ...Alla Diving Arena di Rzeszow è andata in scena la finale maschile del trampolino tre metri valevole per i2023 di Cracovia , che non ha sorriso ai colori azzurri. Il tedesco Moritz Linus Wesemann , con un punteggio di 465.40, ha conquistato la medaglia d'oro davanti alla coppia francese ...

Giochi Europei, l'Italia fa il pieno di Medaglie: tutti i risultati La Gazzetta dello Sport

Il giovane azzurro nato a Marino realizza la misura di 7.97 metri, dietro solo al campione olimpico in carica, il greco Miltiadis Tentoglou (oro con 8.34) ...Un oro, tre argenti e un bronzo: è questo il bottino dell’Italia dell’atletica, impegnata in Polonia nei Giochi Europei 2023. L'oro della seconda giornata di gare porta ...