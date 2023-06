Gianmaria Sainato fa chiarezza sul suo orientamento sessuale e rivela cosa accadeva sull’Isola quando i cameraman si allontanavano

Leggi su isaechia

(Di sabato 24 giugno 2023) Atterrato in Honduras a motori già accesi, Gian Maria, volto sconosciuto al grande pubblico di Canale 5, ci ha messo davvero poco a entrare nel meccanismo di gioco dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, terminata lo scorso lunedì 19 giugno. Il modello e influencer è stato spesso al centro di molte dinamiche e altrettante discussioni con gli altri ex naufraghi del reality show. Gian Maria ha creato anche molto stupore in merito ad alcune dichiarazioni su Cristina Scuccia. Nelle scorse settimane infattiaveva dichiarato di essere attratto dalla cantante, vincitrice di un’edizione di The Voice. Nel corso di un’intervista rilasciata a Biccy.it, l’ex naufrago ha parlato del suo interesse verso l’ex suora: È vero, le prime settimane io e lei ci appartavamo spesso per parlare, per ore, c’era una bella alchimia e connessione ma lei aveva ...