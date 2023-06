Gian Maria Sainato | «Ho detto di essere pansessuale | all' Isola dei Famosi hanno riso e mi hanno guardato come fossi un alieno»

Dopo l' Isola dei Famosi , a quanto pare,Sainato strizza l'occhio al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e in partenza da settembre con la nuova edizione.Sainato verso il Grande Fratello Vip La risposta ......Marco Moratti. Fu quasi un colpo di fulmine, anche se non sapevamo di fare una cosa terribile'... Poi GiuliaCrespi mi assunse ad Amica . Ma io sognavo un quotidiano'. Il Corriere . 'Quando ...L'avventura diSainato a ' L'isola dei famosi ', il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, non è stata tra le più positive. Il naufrago difatti, oltre a non essere riuscito ad arrivare fino ...

