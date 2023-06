Gian Maria Sainato | ' Ho detto di essere pansessuale | all' Isola dei Famosi hanno riso e mi hanno guardato come fossi un alieno'

(Di sabato 24 giugno 2023) L'deisi è conclusa con la vittoria di Marco Mazzoli , ma in Honduras ha fatto molto parlare di sé anche. Arrivato sull'successivamente rispetto alla maggior ...

L'Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Marco Mazzoli , ma in Honduras ha fatto molto parlare di sé ancheSainato . Arrivato sull'isola successivamente rispetto alla maggior parte dei naufraghi, Sainato ha fatto fatica ad integrarsi nel gruppo. È lui ad avere avuto più sfoghi. 'Harry voleva ...Sainato, in un'intervista rilasciata a Biccy , ha puntualizzato alcuni aspetti che lo hanno visto protagonista all'Isola dei Famosi e, nello specifico, sul suo orientamento sessuale. Il ...Dopo l' Isola dei Famosi , a quanto pare,Sainato strizza l'occhio al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e in partenza da settembre con la nuova edizione.Sainato verso il Grande Fratello Vip La risposta ...

L’Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Marco Mazzoli, ma in Honduras ha fatto molto parlare di sé anche Gian Maria Sainato.Gian Maria Sainato verso il Grande Fratello Vip dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi Ecco la risposta del diretto interessato.