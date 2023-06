Giaele De Donà | crollo dopo il GF Vip | “Sono andata da una psicologa”

Desvela il suo momento "no" a qualche mese di distanza dal Grande Fratello Vip . L'influencer racconta di aver avuto alcuni problemi familiari e personali che racconterà a tempo debito. ...La settima edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon. Tra i finalisti anche SofiaDeche, intervistata da Superguidatv, ha ricordato la sua lunga e discussa esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini . La verità diDeSofia...Chiacchierata, discussa e criticata,Detorna a parlare dell'esperienza al GF Vip che le avrebbe causato problemi in amore... Non solo sorrisi ma anche diverse critiche. L'edizione vip del GF è terminata ormai da tempo ma si ...

Giaele De Donà "crolla" dopo il Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo Blog Tivvù