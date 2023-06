GFVIP 8 | il primo concorrente svelato | chi è la star pronta a entrare nella casa più spiata d' Italia?

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 24 giugno 2023) Oggi Notizie Sempre più voci e rumors si diffondono riguardo alla prossima edizione del Grande Fratello VIP, che vedrà il ritorno del conduttore Alfonso Signorini e numerose novità. Non si sa ancora se vedremo VIP o NIPpiùd', ma gli ultimi scoop dei giornali scandalistici confermano ilnome sicuro tra i partecipanti: Annalisa Chirico, una giornalista attiva nell'attivismo e con un curriculum accademico prestigioso. Cosa ne pensate della sua presenza? Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli. Di cosa parliamo in questo articolo... Rumors sulla prossima edizione delCambiamenti imposti dalla proprietà di Mediaset Cast VIP o NIP ancora da confermare Annalisa Chirico confermata come prima ...