GFVip 8 | Alfonso Signorini presenta i primi 8 nomi | c’è anche la famosa cantante

(Di sabato 24 giugno 2023) Programmi TV. Manca ancora qualche mese alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, eppure, che è stato confermatoper la prossima edizione, ha voluto bruciare le tappe scegliendo già in nuovi inquilini della casa. Ci saranno grandi novità per la prossima stagione delche ripartirà in autunno. Leggi: “Sono pronta”., clamorosa candidatura per il GF Vip: di chi si tratta Leggi: Arriva la denuncia dell’ex gieffino: guai seri per, di cosa si tratta Cosa tratterà la nuova edizione del Grande Fratello Vip Si vocifera che ci saranno cambiamenti sul format, sulla durata e perfino sul tipo di concorrenti ammessi nella casa. Secondo il ...

Alfonso Signorini ricorda Silvio Berlusconi: Lui decise di allungare la ... Fanpage.it

L’ottava edizione del Gf Vip inizierà il prossimo settembre e in queste settimane sono in corso i provini per il suo cast. Finora sono otto i nomi trapelati e che potrebbero andare a comporre il grupp ...Qui si è lasciato andare ad una seria condanna dei reality come il Gf Vip e l’Isola dei famosi, affermando come per lui siano solo apparenza. Ma vediamo qui di seguito che cosa ha dichiarato il ...