Gf Vip | un’amata ex Vippona svela quale famosissimo programma sogna di condurre

Leggi su isaechia

(Di sabato 24 giugno 2023) Abbiamo avuto di conoscere meglio Paola Di Benedetto nel corso del Gf Vip 4, il reality condotto da Alfonso Signorini vinto proprio da Paola. Da quel momento la carriera dell’ex gieffina non si è mai arrestata tra radio e programmi tv, anche se spesso di è trovata a dover lottare contro i pregiudizi. Di questo e di molto altro ha parlato Paola durante un’intervista rilasciata a Super Guida TV, partendo proprio dai pregiudizi che ha dovuto affrontare nel mondo dello spettacolo: Nel mondo dello spettacolo c’è il luogo comune che se una ragazza è bella non è intelligente. Come se la bellezza e il cervello non possano andare a braccetto. Ancora oggi dobbiamo sconfiggere alcuni cliché che sono radicati. Lotterò fino alla fine anche a costo di prendere dei pali giganti. Poi la Di Benedetto ha parlato del suo suo addio a RTL 102.5 e ha fatto un po di chiarezza, alla luce anche della sua ...