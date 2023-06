Gf Vip 7 | le ultime parole di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria prima della rottura

Leggi su isaechia

(Di sabato 24 giugno 2023)ha parlatosua relazione conai microfoni di Turchesando, il programma di Radio Cusano Campus condotto da Turchese Baracchi. Intervista, questa, rilasciata precedentemente allo sfogo social die al successivo chiarimento di. Stando a quanto emerso nelleore, i due starebbero vivendo un momento di crisi: avrebbero infatti deciso di porre fine alla loro storia d’amore. Ciò nonostante, non si può escludere che tra i due possa tornare a breve il sereno. Tant’è che lo stesso, in riferimento alle numerosi liti con l’ex gieffina, ha ammesso: Io non ho mai visto una coppia felice che non litiga mai, secondo me non esistono e non è neanche sano perché poi il litigio ...