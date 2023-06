GF Vip 7 | Edoardo Donnamaria insultato dopo l’esibizione | “Stonato e inadatto”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 24 giugno 2023) Da qualche giorno si sta tenendo il Pizza Village a Napoli, il consueto appuntamento all’insegna della festa e dell’intrattenimento. Nel palco adibito per l’occasione si sono presentati numerosi artisti, tra cui anche. Per chi non lo sapesse, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip si dedica alla musica da numerosi anni e si fa chiamare Drojette. La sua ultima esibizione, tuttavia, ha fatto piuttosto discutere e non sono mancati gli insulti. Grande Fratello Vip 7: pioggia di critiche perTra i vip giunti al Pizza Village di Napoli c’era anche la coppia più discussa della settima edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando die Antonella Fiordelisi, i quali, archiviata la crisi, si sono dedicati una ...