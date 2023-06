Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria dopo lo sfogo di Antonella Fiordelisi | “Pensavo di essere la persona giusta | ma…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 24 giugno 2023)è intervenuto sui sociallodiche, durante una diretta Instagram, aveva annunciato la fine della loro relazione. Stando alle parole dell’influencer salernitana, il rapporto con, nato durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, si sarebbe incrinato proprio a causa del comportamento dell’ex gieffino., infatti, ha confessato di essersi sentita sfruttata dal ragazzo che, a detta sua, sarebbe concentrato esclusivamente sulla sua carriera di cantante. Ecco, a seguire, la versione di: Mi dispiace per come sono andate le cose. Dirò poche parole: la privacy non c’entra nulla e l’ho spiegato più volte. Ho deciso IO di non comparire più con ...