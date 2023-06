Gf Vip 7 | Daniele svela un segreto shock | Oriana non sa nulla Cosa succederà?

(Di sabato 24 giugno 2023) Oggi Notizie Il Grande Fratello Vip è sempre più simile ad una soap opera, con le relazioni tra i vipponi che diventano sempre più complicate. In mezzo a questa confusione, si sta sviluppando un possibile interesse traDal Moro eMarzoli. Nonostante i dubbi di alcuni concorrenti, il bel veneto non nasconde la sua attrazione per la venezuelana. Scopri di più in questo articolo sulle ultime novità all'interno della casa più osservata d'Italia. Diparla questo articolo... Il Grande Fratello Vip è diventato confuso Ci sono coppie forzate C'è un avvicinamento tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia C'è stata un'avvicinamento traDal Moro eMarzoliDal Moro ammette il suo interesse perMarzoli Misteriosi avvicinamenti, liti ...

...che hanno scelto qui di mangiare, come testimoniano le foto appese alle pareti del locale: Gianni Morandi, Cesare Cremonini, Pupi Avati, fino a Valeria Marini, Gigi Proietti, Piero Pelù,...La rivelazione piccante di Oriana Marzoli eDal Moro Sorridenti e molto teneri, i due ex concorrenti del Grande Fratellohanno risposto anche alle domande della chat della live. Tra ...Affollata la tribunacon il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli ...sul palco del Maradona e poi parte per cantare da solo con la chitarra in mano "Napul'è" di Pino. ...

Gf Vip, Daniele Dal Moro e il sesso con Oriana Marzoli: "Bebè ha un ... TorreSette

Oriana Marzoli è stata una delle concorrenti più amate della settima edizione del Gf Vip e, a distanza di mesi, dalla finale del programma è ancora una delle ex ...Anche questa settimana torna Up & Down, la rubrica di Roberto Alessi con tutti i vip promossi e bocciati. Eccoli tutti!