Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi e lo sfogo social contro Edoardo Donnamaria | “Devo sopportare tutto questo? No | grazie”

Leggi su isaechia

(Di sabato 24 giugno 2023) Dopo alcuni giorni non facili, era tornato il sereno fraed, i due ex Vipponi che si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip nell’edizione che si è conclusa lo scorso aprile. L’influencer di origini campane aveva raccontato ai suoi follower di stare tranquilli qualora non avessero visto il fidanzato con lei su Instagram. Edo infatti, come lui stesso aveva dichiarato durante un’intervista ai microfoni di Radio Radio, non ama l’utilizzo smodato deie vorrebbe la sua privacy. Una decisione di cui laaveva preso atto, tuttavia nelle ultime ore è tornata a sfogarsi sui. Sotto a un tweet pubblicato da una fan dei Donnalisi,ha commentato: Perché non vuole ...