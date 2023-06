Genshin Impact 3 8 | Novità e Primogems GRATIS

(Di sabato 24 giugno 2023), il popolare gioco free-to-play sviluppato da miHoYo, continua a sorprendere i suoi giocatori con un flusso costante di aggiornamenti e contenuti entusiasmanti. L’atteso aggiornamento 3.8 è alle porte, portando con sé nuove avventure, eventi emozionanti e la possibilità di ottenere, la preziosa valuta di gioco. Esploreremo insieme leche ci attendono e come sarà possibile ottenere queste ricompense gratuite.dell’aggiornamento 3.8 diL’aggiornamento 3.8 dipromette di offrire una serie di eventi e caratteristiche emozionanti che terranno i giocatori coinvolti. Uno degli eventi più attesi è “Secret Summer Paradise”, che ci porterà nella regione di Sumeru per ...

Come da programma , oggi 23 giugno si è tenuta la livestream diin cui il team di HoYoverse ha svelato diverse novità della versione 3.8 , a partire dalla data d'uscita: il 'Paradiso segreto estivo' arriverà il 5 luglio , invitando tutti i ...HoYoverse ha annunciato tutte le novità incluse nell'update 3.8 di, denominato "Paradiso segreto estivo", che a partire dal 5 luglio sarà disponibile per i fan su PS4, PS5, PC e dispostivi mobile. La nuova versione permetterà a tutti i viaggiatori di ...Yea ha prestato la sua voce in giochi come, Lost Judgmenet - The Kaito Files, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion e altro ancora . Ecco una breve descrizione del gioco: Un tempo uno ...

Genshin Impact, svelati i banner della versione 3.8 eSports & Gaming

HoYoverse ha tenuto questo pomeriggio una diretta per parlare della versione 3.8 di Genshin Impact, "Paradiso segreto estivo", in uscita il 5 luglio. Con questo aggiornamento arriverà una nuova area c ...HoYoverse ha annunciato l'imminente arrivo dell'aggiornamento 3.8 per Genshin Impact, che porterà con se tantissime novità.