(Di sabato 24 giugno 2023) Il difensore del Grifone tra promozione in A,ri e il pensiero al compianto Sinisa, suo suocero.

Unforte ma allo stesso tempo 'sostenibile', tenendo sempre a posto i conti, come del resto è ... salvo improvvise giravolte, dovrebbero riguardare Martinez, Bani, Dragusin,, Badelj, ...Commenta per primo Il grande giorno è arrivato: Virginia Mihajlovic ha detto sì ad Alex. La figlia del compianto Sinisa e il centrocampista del, fresco di promozione in Serie A, si sono sposati oggi con rito religioso e sui social fioccano le immagini all'uscita dalla ...La cerimonia si è svolta nel pomeriggio presso la Basilica concattedrale di Maria Santissima della Madia a Monopoli, poiché, attualmente difensore delin Serie A, proviene da ...

Genoa, Vogliacco: “Gila mi ha cambiato la vita. Non essere allenato da Mihajlovic una lacuna” ItaSportPress

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...L'ex difensore della Juventus Alessandro Vogliacco, protagonista in questa stagione della promozione in Serie A del Genoa, ha parlato all'edizione ligure de La Repubblica. Le sue parole sintetizzate ...