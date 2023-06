GdS – Tonali | il Milan dice sì | oggi le visite mediche | poi il Newcastle

Leggi su justcalcio

(Di sabato 24 giugno 2023) 2023-06-23 00:26:51 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Esami in Romania, poi sarà Premier. Accordo da 70 milioni con bonus e rivendita. Al giocatore vanno 8 milioni a stagione Luca Bianchin 23 giugno –O A Nord, sempre più a Nord. Dao in Romania, dove sta giocando l’Europeo Under 21. Dalla Romania in Inghilterra. Da Londra a, ancora su, talmente a Nord che l’Inghilterra è quasi Scozia. Sandroieri sera ha giocato l’ultima partita daista e, con tutto il cinismo del mondo, fa impressione.hanno quasi chiuso la loro trattativa: a ieri sera mancavano gli ultimi accordi sui dettagli e la luce verde da RedBird. La strada però è tracciata....