GdS – Sampdoria | Audero resta o va via? L’agente | “Interesse su di lui…”

(Di sabato 24 giugno 2023) 2023-06-24 19:02:54 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea:del portiere blucerchiato ha dato un piccolo commento sui rumors di mercato sul giocatore. Sicuramente tra i pezzi pregiati della rosa dellac’è Emil. Il portiere è uno del leader del gruppo e sebbene abbia dovuto rinunciare all’ultima parte di stagione a causa di un infortunio, è stato uno dei migliori della sfortunata annata che ha visto la società blucerchiata retrocedere in Serie B. Sul suo conto ci sono diversi rumors di mercato che lo vorrebbero accostato ad altri club. Difficile prevedere, ad oggi, quale potrebbe essere il futuro dell’estremo difensore e anche il suo agente, Tullio Tinti, in diretta su Sportitalia, durante la trasmissione SportitaliaMercato, non si è ...

E anche se non è stato riscattato, non va dimenticato Verre: il Palermo potrebbe ritrattare con laper portare il giocatore '94 in rosa con un'altra formula.Su di lui si registra l'interesse di Salernitana ,e Cremonese . Torna di moda, invece, un nome ricorrente nelle ultime sessioni di calciomercato, cioè quello di José Machín , ...Sono molti i nomi in casache interessano al Palermo : su tutti naturalmente c'è Valerio Verre . Il Palermo non ha esercitato l'opzione a fine prestito ma ha intenzione di imbastire una ...

GdS - Inter, per la porta spunta Audero: il numero uno della Samp è ambito da tanti club Fcinternews.it

Jeison Murillo non rientra più nei piani della Sampdoria: torna in auge l’ipotesi MLS. Possibile risoluzione del contratto con incentivo.Ci sono due big del prossimo campionato di Serie B ancora in cerca di allenatore. Due società, due squadre che in molti vorrebbero allenare. Stiamo parlando di Sampdoria e Spezia, due big entrambe ret ...