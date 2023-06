Gazzetta – L’Inter sfida il Milan per Thuram E che caos per Lukaku e Frattesi

(Di sabato 24 giugno 2023) 2023-06-23 00:02:34 Arrivano conferme dalla: I nerazzurri tentano il sorpasso per Marcus, Romelu dice no al Diavolo ma mette fretta a Zhang. Sul centrocampista i rossoneri vogliono chiudere a inizio settimana Luca Bianchin – Davide Stoppini 23 giugno –O È la Grande Guerra, non suoni offensivo il parallelo se si parla di calcio e di mercato. E delle due squadre dio che battagliano forte, senza esclusione di colpi, come mai hanno fatto su ogni obiettivo. Dispetti, depistaggi, inserimenti, sorpassi e controsorpassi: sì, la corsa scudetto 2023-24 è già iniziata. E solo gli ultimi due giorni dipingono perfettamente la situazione, antipasto di quello che sarà con ogni probabilità il leit motiv di tutta questa sessione estiva di calciomercato. L’affondo delsu Romelu ...

Molti calciatori dell'si sono ritrovati al resort 'Borgo Egnazia', a Savelletri di Fasano, in Puglia, per ... Ad animare la serata il cantante de Il Pagante Eddy Veerus, che ha cantato'inno ...'attaccante francese Marcus Thuram ha salutato ufficialmente il nbsp;Borussia Moenchengladbach, da cui si svincola il 30 giugno. Il suo futuro è all'. Guarda il video postato su ...... che rientrerà al Chelsea dopo la stagione in prestito all'. ... MILAN CHELSEA LUKAKU - Così scrive Ladello Sport : ' I ... hanno parlato con il Chelsea e non solo con'entourage del ...