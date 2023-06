Gay Pride Milano | sfila la sinistra dell’armocromia | Schlein canta “Bella Ciao” e Zan esorta a “resistere”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 24 giugno 2023) Al Gaydiil solito repertorio delladeclinata ai colori arcobaleno. E a guidare il corteo, con tanto di fascia, il sindaco Sala e anche Elly. E per fare un esempio, tra gli altri anche Alessandro Zan… Certo, a ogni nuova manifestazione, il copione è sempre lo stesso, ma si recita a soggetto; e allora, stavolta nel calderone del corteo si mescola di tutto di più: dai carri anti-Meloni agli striscioni rivendicazionisti sulle trascrizioni all’anagrafe dei figli di coppie omo-genitoriali. Dal volto del premier fotoshoppato sul corpo di Mussolini, allache. E Zan, per l’appunto, che inneggia alla “resistenza”. Fino alle militanti ucraine in piazza che marciano esponendo un ...