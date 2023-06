Gay pride | il corteo circense voluto dal capitale e che nulla ha a che vedere coi diritti delle persone omosessuali

... come cantano i Dog Park Dissidents, un mantra: " Notas in happy / but queer as in fuck you ". ... Buon! Alessandro Giammei è professore di letteratura italiana all'Università di Yale, negli ......anticipò l'apertura versa la comunitàancora prima della tv. "La discografia bruciò le tappe. Quando ho firmato il primo contratto con la Polydor, nel 1964, già mi confrontavo con direttori...in cui il Tribunale di Milano annulla l'atto di nascita del figlio di una coppia di padrinato ...questo livello di crudeltà non si fosse mai visto prima - dice a Milano durante un talk del...

Milano Pride 2023, il percorso e gli orari del corteo per i diritti Lgbtqia+ Sky Tg24

Rocca ha lasciato l’incarico di presidente della Croce Rossa Internazionale. Ha spiegato in una lettera: “I recenti eventi relativi al Rome Pride mi hanno fatto capire come ogni singola decisione e ...Perché si è sentito di farlo "Per evitare che quella che considero la parte più bella della mia vita possa essere strumentalizzata o danneggiata dal fatto ...