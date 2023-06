Gay Pride a New York | il coro choc | Siamo qui | siamo Queer | veniamo per i vostri bambini - VIDEO

(Di sabato 24 giugno 2023) E’ in corso il Gaya New, con manifestazioni organizzate a partire dal 17 giugno e che si protrarranno fino al 28, giornata mondiale dell’orgoglio gay. Durante una delle manifestazioni organizzate nella Grande Mela, undi manifestanti seminudi e con ornamenti sgargianti, ha intonato

Centinaia di coppie omosessuali e transgender si sono sposate questo venerdì a Città del Messico in una cerimonia pubblica tenutasi il giorno prima del. A riferirlo è Reuters parlando del matrimonio di 120 coppie che si sono sposate "mano nella mano, con orgoglio", cita il governo cittadino in una nota. Keila Espinoza, una 38enne che ha ...Month 2023, #24 Tiziano Ferro In una vecchia intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano , ... Sono nato e cresciuto in una società che mi ha fatto pensare che essereera un difetto, un ......non possiamo che condividere le finalità ricordate nell'apertura del manifesto "Con ilsi ..., bisessuali e transessuali/transgender) e contrastare le discriminazioni per orientamento ...

Orietta Berti al Pride di Milano: «Salirò sul palco per cantare "Diverso". Ho fatto da testimone ai matrimoni gay» Open

Esplode la polemica attorno all'evento in programma nel pomeriggio. Il vicesindaco attacca: "Manifestazione che ha una chiara connotazione politico-ideologica e si schiera apertamente contro il govern ...PALERMO (ITALPRESS) – “Prendo nettamente le distanze dal patrocinio concesso al corteo del pride e alle manifestazioni collaterali che si svolgeranno a Palermo. Non ha alcun senso concedere questi pat ...